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Україна наголошує на важливості виконання резолюції МАГАТЕ через загрозу на Запорізькій АЕС

21:41, 21 листопада 2024
Україна повідомила МАГАТЕ про нові атаки Росії на об'єкти, що забезпечують атомну безпеку.
Україна наголошує на важливості виконання резолюції МАГАТЕ через загрозу на Запорізькій АЕС
Фото: МІНЕНЕРГО
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Міністерство енергетики України звернулося до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з повідомленням про наслідки нещодавніх масштабних атак Росії. Окупанти вражали підстанції, що є критично важливими для забезпечення потужності атомних енергоблоків. Про це повідомили у відомстві.

Міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував генерального директора МАГАТЕ про наслідки ворожих атак, серед яких були й підстанції, що відіграють ключову роль у забезпеченні ядерної безпеки атомних станцій країни. Він підкреслив, що незважаючи на попередні місії МАГАТЕ, які підтвердили належне функціонування підстанцій, атаки на ці об'єкти лише посилюються.

«Ми повинні продовжувати моніторинг, щоб задокументувати наслідки цієї атаки і задля того, щоб уникнути таких атак у майбутньому», — зазначив Галущенко.

У свою чергу, генеральний директор МАГАТЕ пообіцяв організувати відповідні місії для оцінки ситуації.

Окремо обговорили ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС, яка знову опинилася на межі блекауту після ворожого обстрілу. Галущенко акцентував увагу на необхідності негайного виконання резолюції МАГАТЕ, яка вимагає повернення контролю над станцією Україні.

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енергетика МАГАТЕ АЕС

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