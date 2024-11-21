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Украина подчеркивает важность выполнения резолюции МАГАТЭ из-за угрозы на Запорожской АЭС

21:41, 21 ноября 2024
Украина сообщила МАГАТЭ о новых атаках России на объекты, обеспечивающие атомную безопасность.
Украина подчеркивает важность выполнения резолюции МАГАТЭ из-за угрозы на Запорожской АЭС
Фото: МИНЭНЕРГО
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Министерство энергетики Украины обратилось в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с сообщением о последствиях недавних масштабных атак России. Оккупанты поражали подстанции, которые являются критически важными для обеспечения мощности атомных энергоблоков. Об этом сообщили в ведомстве.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко проинформировал генерального директора МАГАТЭ о последствиях вражеских атак, среди которых были и подстанции, играющие ключевую роль в обеспечении ядерной безопасности атомных станций страны. Он подчеркнул, что несмотря на предыдущие миссии МАГАТЭ, которые подтвердили надлежащее функционирование подстанций, атаки на эти объекты только усиливаются.

«Мы должны продолжать мониторинг, чтобы задокументировать последствия этой атаки и для того, чтобы избежать таких атак в будущем», - отметил Галущенко.

В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ пообещал организовать соответствующие миссии для оценки ситуации.

Отдельно обсудили ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС, которая снова оказалась на грани блэкаута после вражеского обстрела. Галущенко акцентировал внимание на необходимости немедленного выполнения резолюции МАГАТЭ, которая требует возвращения контроля над станцией Украине.

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энергетика МАГАТЭ АЭС

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