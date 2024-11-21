Сили безпілотних систем ЗСУ показали відео знищення командного пункту росіян у Курській області

Сили безпілотних систем успішно атакували командний пункт росіян Мар'їне.

Оператори Сил безпілотних систем Збройних Сил України завершили успішну операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту російських військ поблизу населеного пункту Мар'їне в Курській області. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем.

Завдання було виконано екіпажем «Гарпун» 413 ОББС «Рейд» у співпраці з зведеним загоном БпС 78 ОДШП «Джміль» за допомогою засобів ГК Збройних Сил України.

Згідно з повідомленням Інституту вивчення війни (ISW) від 20 листопада, геолокаційні кадри, опубліковані цього ж дня, показують наслідки ймовірного удару Storm Shadow поблизу Мар'їного. Ці кадри можуть вказувати на те, що українською ціллю став маєток Барятинського в Мар'їному, в якому, за припущенням видання Defense Express, розміщувався командний пункт російських та північнокорейських військ, що діяли в Курській області.

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