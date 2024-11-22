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Укрзалізниця з середини грудня запустить 8 нових рейсів і скоротить час у дорозі

08:30, 22 листопада 2024
Укрзалізниця запускає нові маршрути до Карпат і Харкова з грудня 2024 року.
Укрзалізниця з середини грудня запустить 8 нових рейсів і скоротить час у дорозі
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З 15 грудня 2024 року Укрзалізниця впроваджує новий графік руху поїздів, зокрема запускає 8 нових рейсів. П’ять з них курсуватимуть до гірських регіонів, а три – до Харкова. Крім того, для 38 існуючих поїздів буде зменшено час у дорозі. Про це повідомили в УЗ.

Новинки включають:

  • Поїзд № 33/34 Кривий Ріг – Ясіня, що покращить транспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом і популярними туристичними напрямками в Карпатах.
  • Поїзд № 61/62 Дніпро – Рахів (через день), який збільшить кількість місць для пасажирів з Придніпров’я.
  • Поїзд № 83/84 Київ – Солотвино (через день), що дозволить збільшити пропозицію місць для поїздок до Славська і Закарпаття на 50%.
  • Поїзд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород (через день), новий маршрут, що зв’яже Полтавщину зі Славськом і Закарпаттям.
  • Поїзд № 145/146 Харків – Чернівці (через день), нове сполучення для зручних поїздок до Буковини.
  • Поїзд № 165/166 Харків – Черкаси (через день), що покращить транспортне сполучення для мешканців Харкова, Дніпра і Черкас.

Також вводиться новий регіональний поїзд № 823/824 Харків – Дніпро, який покращить сполучення між двома великими містами.

Крім того, будуть удосконалені існуючі маршрути:

  • Поїзд № 39/40 Запоріжжя – Солотвино тепер відправлятиметься з Запоріжжя о 16:17, що дасть пасажирам більше можливостей для подорожей.
  • Поїзд № 85/86 Запоріжжя – Львів подовжено до станції Рахів.
  • Поїзд № 105/106 (205/206) Одеса – Київ в пікові періоди може бути подовжений до Харкова.
  • Поїзд №113/114 Львів – Харків курсуватиме щоденно, також можливе подовження до Івано-Франківська.

Також скорочується час у дорозі для кількох поїздів завдяки ремонту інфраструктури:

  • Поїзд №13/14 Київ – Солотвино пришвидшений на 1 год. 9 хв.
  • Поїзд №55/56 Київ – Рахів – на 57 хв.
  • Поїзд №45/46 Ужгород – Харків – на 51 хв.
  • Поїзд №39/40 Запоріжжя – Солотвино – на 45 хв.
  • Поїзд №3/4 Запоріжжя – Ужгород – на 41 хв.

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Харків Закарпаття Прикарпаття Укрзалізниця

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