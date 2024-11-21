МЗС України активізує дипломатичні дії через використання Росією нового типу ракети

Україна задіяла механізми ООН і НАТО через застосування росіянами міжконтинентальної балістичної ракети, – МЗС.

Фото: ArmyInform

Міністерство закордонних справ України вживає низку дипломатичних кроків через використання Росією нового типу ракети, яка має льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної. Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, МЗС вже звернулося до міжнародних партнерів, інформуючи їх про інцидент і ситуацію, що склалася. Українська дипломатія активно задіює механізми ООН та НАТО, а також планує звертатися до ОБСЄ для реакції на цей випадок. Тихий зазначив, що на міжнародній арені будуть організовані окремі форматні зустрічі та направлені формальні ноти, щоб привернути увагу до цієї загрози.

Зараз триває експертиза ракети, яка впала поблизу Дніпра 21 листопада, щоб точно визначити її тип. За попередніми даними, вона відповідає характеристикам міжконтинентальної балістичної ракети. МЗС очікує на офіційні висновки експертів для точного підтвердження.

«Поки що відомо, що за льотно-технічними характеристиками - це МБР, але ми очікуємо ще висновків експертів, щоб стверджувати з конкретними фактами, який тип ракети», - підкреслив речник МЗС.

Водночас, Тихий наголосив, що в разі підтвердження використання міжконтинентальної балістичної ракети Україна розглядатиме це як серйозне загострення, порівнюючи дії Росії з північнокорейськими провокаціями. Він закликав міжнародне співтовариство не чекати висновків експертів, а негайно реагувати на ці дії Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.