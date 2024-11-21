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МИД Украины активизирует дипломатические действия из-за использования Россией нового типа ракеты

20:49, 21 ноября 2024
Украина задействовала механизмы ООН и НАТО из-за применения россиянами межконтинентальной баллистической ракеты, – МИД.
МИД Украины активизирует дипломатические действия из-за использования Россией нового типа ракеты
Фото: ArmyInform
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Министерство иностранных дел Украины предпринимает ряд дипломатических шагов из-за использования Россией нового типа ракеты, которая имеет летно-технические характеристики межконтинентальной баллистической. Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, МИД уже обратилось к международным партнерам, информируя их об инциденте и сложившейся ситуации. Украинская дипломатия активно задействует механизмы ООН и НАТО, а также планирует обращаться в ОБСЕ для реакции на этот случай. Тихий отметил, что на международной арене будут организованы отдельные форматные встречи и направлены формальные ноты, чтобы привлечь внимание к этой угрозе.

Сейчас продолжается экспертиза ракеты, которая упала вблизи Днепра 21 ноября, чтобы точно определить ее тип. По предварительным данным, она соответствует характеристикам межконтинентальной баллистической ракеты. МИД ожидает официальных выводов экспертов для точного подтверждения.

«Пока известно, что по летно-техническим характеристикам - это МБР, но мы ожидаем еще выводов экспертов, чтобы утверждать с конкретными фактами, какой тип ракеты», - подчеркнул представитель МИД.

В то же время, Тихий отметил, что в случае подтверждения использования межконтинентальной баллистической ракеты Украина будет рассматривать это как серьезное обострение, сравнивая действия России с северокорейскими провокациями. Он призвал международное сообщество не ждать выводов экспертов, а немедленно реагировать на эти действия России.

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МИД НАТО ООН ракетный удар

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