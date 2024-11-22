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Укрзализныця с середины декабря запустит 8 новых рейсов и сократит время в пути

08:30, 22 ноября 2024
Укрзализныця запускает новые маршруты в Карпаты и Харьков с декабря 2024 года.
Укрзализныця с середины декабря запустит 8 новых рейсов и сократит время в пути
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С 15 декабря 2024 года Укрзализныця внедряет новый график движения поездов, в частности запускает 8 новых рейсов. Пять из них будут курсировать в горные регионы, а три - в Харьков. Кроме того, для 38 существующих поездов будет уменьшено время в пути. Об этом сообщили в УЗ.

Новинки включают:

  • Поезд № 33/34 Кривой Рог - Ясиня, что улучшит транспортное сообщение между Кривым Рогом, Львовом и популярными туристическими направлениями в Карпатах.
  • Поезд № 61/62 Днепр - Рахов (через день), который увеличит количество мест для пассажиров из Приднепровья.
  • Поезд № 83/84 Киев - Солотвино (через день), что позволит увеличить предложение мест для поездок в Славское и Закарпатье на 50%.
  • Поезд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчуг - Ужгород (через день), новый маршрут, который свяжет Полтавщину со Славском и Закарпатьем.
  • Поезд № 145/146 Харьков - Черновцы (через день), новое сообщение для удобных поездок в Буковину.
  • Поезд № 165/166 Харьков - Черкассы (через день), что улучшит транспортное сообщение для жителей Харькова, Днепра и Черкасс.

Также вводится новый региональный поезд № 823/824 Харьков - Днепр, который улучшит сообщение между двумя крупными городами.

Кроме того, будут усовершенствованы существующие маршруты:

  • Поезд № 39/40 Запорожье - Солотвино теперь будет отправляться из Запорожья в 16:17, что даст пассажирам больше возможностей для путешествий.
  • Поезд № 85/86 Запорожье - Львов продлен до станции Рахов.
  • Поезд № 105/106 (205/206) Одесса - Киев в пиковые периоды может быть продлен до Харькова.
  • Поезд №113/114 Львов - Харьков будет курсировать ежедневно, также возможно продление до Ивано-Франковска.

Также сокращается время в пути для нескольких поездов благодаря ремонту инфраструктуры:

  • Поезд №13/14 Киев - Солотвино ускорен на 1 ч. 9 мин.
  • Поезд №55/56 Киев - Рахов - на 57 мин.
  • Поезд №45/46 Ужгород - Харьков - на 51 мин.
  • Поезд №39/40 Запорожье - Солотвино - на 45 мин.
  • Поезд №3/4 Запорожье - Ужгород - на 41 мин.

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Харьков Закарпатье Прикарпатье Укрзализныця

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