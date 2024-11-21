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В YASNO объяснили причины частых изменений в графиках отключений электроэнергии

21:39, 21 ноября 2024
YASNO призывает следить за актуальными графиками отключений из-за нестабильности энергоснабжения.
В YASNO объяснили причины частых изменений в графиках отключений электроэнергии
Фото: reform.energy
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Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», ДТЭК и Yasno изменили подходы к графикам отключения света. Отныне графики будут обновлять ежедневно, в течение одного часа после команды НЭК Укрэнерго. Генеральный директор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко разъяснил причины частых изменений в графиках отключений электроэнергии.

По его словам, сегодняшний день был тяжелым для энергетической инфраструктуры, в частности из-за экстренных отключений вне графика, которые были введены из-за обстрелов. Дополнительно, изменения в графиках отключений коснулись значительного количества потребителей. «Некоторые группы оставались без света почти 7 часов. Если у вас отключение длилось еще дольше, стоит обратиться к своему оператору системы распределения, ведь это, вероятно, уже аварийная ситуация», - отметил Коваленко.

По словам Коваленко, погодные условия также влияют на стабильность поставок электроэнергии. Он уточнил, что постоянные атаки на энергосистему и необходимость ремонтных работ не позволяют прогнозировать стабильность электроснабжения даже на несколько дней вперед.

Среди основных рекомендаций Коваленко отметил:

  • Графики отключений регулярно корректируются «Укрэнерго», поэтому нужно внимательно следить за текущей ситуацией.
  • Рекомендуется использовать график вероятных отключений на неделю, который можно найти на сайте, в ботах и приложениях. Это поможет ориентироваться, хотя он может меняться в случае экстренных ситуаций.
  • Прогнозы на день вперед могут быть неточными из-за непредсказуемости ситуации.

Коваленко также призвал настроить оповещения в официальных ботах и приложениях для оперативной информации. «График на завтра уже опубликован. Ситуация должна немного улучшиться», - добавил он.

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энергетика свет

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