Заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы ракетного удара

Следующее заседание Рады должно состояться в декабре.

Заседание Верховной Рады Украины, запланированное на пятницу, 22 ноября, не состоится из-за возможной угрозы ракетного удара по правительственному кварталу. В рамках заседания должен был состояться час вопросов к ПравительствуОб этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В свою очередь народный депутат Ирина Геращенко указала, что считает нецелесообразным отмену заседания Рады в условиях, когда школы и детсады работают.

«В ВР отменили час вопросов к правительству, который должен был состояться в пятницу. Переработали. Напомню, садики, школы, магазины, больницы - работают. Трудно объяснить, почему отменили заседание ВР. Заявления Путина расцениваю как максимальное поднятие ставок перед важными переговорами. Мы заходим в максимально тяжелый период, он продлится недели и месяцы. Так что, теперь отменить на эти недели и месяцы жизнь? Надо серьезно относиться к тревогам, спускаться в бомбоубежище, но не отменять работу», - отметила Геращенко.

Народный депутат Тарас Батенко заявил, что «есть угроза удара ракетой по Верховной Раде в ближайшие дни. Нас проинформировали».

Следующее заседание Рады запланировано уже в декабре.

Видео: Тарас Батенко

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