Дональд Трамп выдвинул Пэм Бонди на должность генпрокурора США

Пэм Бонди более 18 лет она работала прокурором в округе Гиллсборо и еще 7 лет была генпрокурором во Флориде.

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Как ранее сообщалось бывший конгрессмен Мэтт Гетц снял кандидатуру на пост генерального прокурора США. Поэтому избранный президент США Дональд Трамп выдвинул новую кандидатуру на должность - первую женщину-генпрокурора Флориды Пэм Бонди. Об этом он сообщил в своей соцсети.

«Слишком долго заангажированный Департамент юстиции был вооружен против меня и других республиканцев - больше этого не будет. Пэм переориентирует Минюст на его прямое назначение - борьбу с преступностью и восстановление безопасности в Америке», - отметил Трамп.

Пэм Бонди имеет значительный юридический опыт - более 18 лет она работала прокурором в округе Гиллсборо, а с 2011 по 2019 год занимала должность генпрокурора Флориды.

Сенат теперь должен рассмотреть ее кандидатуру.

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