Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва

Глава МЗС Чехії планує обговорити наслідки бомбардувань та міжнародну допомогу.

Джерело фото: Ян Ліпавський/X

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у п’ятницю, 22 листопада, відвідав Київ з офіційним візитом. Про свій приїзд дипломат повідомив у соцмережі X.

У рамках поїздки Ліпавський планує обговорити, як українці долають наслідки бомбардувань, оцінити роботу чеських проєктів у регіоні та визначити пріоритети для міжнародної допомоги в найближчі місяці.

«Я буду обговорювати все це тут», — зазначив міністр.

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