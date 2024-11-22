ВСП уволил судью Киевского апелляционного суда за совершение существенного дисциплинарного проступка

Судья Киевского апелляционного суда Вячеслав Дзюбин уволен за дисциплинарные нарушения.

Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Киевского апелляционного суда Вячеслава Дзюбина на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Киевского апелляционного суда Дзюбина Вячеслава Викторовича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Решение ВСП об увольнении с должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а лишь принимается на его основании, поэтому по своей сути является кадровым.

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