Германия готовит войска к потенциальной войне с Россией

Германия готовится к возможному конфликту с Россией – стартовал «План операции «Германия».

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Германия начала масштабную подготовку к потенциальному военному конфликту с Россией, который, по оценкам экспертов, может стать более серьезным вызовом для страны, чем война в Украине. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вооруженные силы Германии активно внедряют стратегический документ «План операции «Германия», объемом около 1000 страниц. В нем подробно описаны сценарии военных действий, включая:

объектами инфраструктуры, которые нуждаются в особой защите;

алгоритмами действий в случае оборонительных операций или кризисных ситуаций.

Германия, как ключевой центр восточного фланга НАТО, должна играть важную роль в логистике переброски войск, техники, продовольствия и медикаментов в случае эскалации.

Особое внимание уделено сотрудничеству с бизнесом. В Гамбурге подполковник Йорн Плишке призвал компании обучать персонал навыкам, которые могут стать полезными во время кризиса, например, управлению грузовиками.

«70% водителей грузовиков в Германии – восточноевропейцы. В случае войны их может просто не оказаться в стране», – заметил Плишке.

Также компании рекомендуют разрабатывать автономные системы энергоснабжения, в том числе через дизельные генераторы. Переговоры по подготовке бизнеса уже состоялись с представителями торговли, промышленности и сельского хозяйства в Гамбурге, а подобные мероприятия продолжаются по всей стране.

Военная подготовка Германии является частью более широкой стратегии НАТО на фоне напряженности в Европе. Германия стремится обеспечить готовность к любому развитию событий, усиливая как обороноспособность страны, так и координацию с партнерами по Альянсу.

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