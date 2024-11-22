В Румынии владельцы кофеен начали судебную битву за кофейный сахар

Кофейни Румынии оспаривают налоговые решения по налогообложению кофе и чая.

Фото: agroter.com.ua

В Румынии предприниматели, владеющие кафе, начали судебные процессы из-за противоречивого толкования налоговыми органами изменений в законодательстве о налогообложении сладких напитков. Они утверждают, что кофе и чай не должны автоматически считаться продуктами с содержанием сахара. Об этом сообщает Digi24.

С 2024 года в Румынии ставка НДС для сладких напитков выросла с 9% до 19%. Однако предприниматели заявляют, что в законодательных изменениях остались неопределенности относительно напитков, таких как кофе и чай, которые не всегда содержат сахар.

Налоговая служба летом активизировала проверки кафе и ресторанов, и начала автоматически классифицировать кофе и чай как продукцию, подлежащую налогообложению по ставке 19%.

«Мы подались на них, но потом выяснилось, что это не работает и нам придется заплатить разницу», - рассказала администратор кофейни.

Часть бизнеса обратилась в суд. В одном из случаев предприниматели уже выиграли иск против налоговой, однако решение еще может быть обжаловано.

Изменения в налогообложении являются частью более широкой политики правительства Румынии, направленной на борьбу с потреблением сахара. Однако неопределенность в законодательстве создает трудности для малого бизнеса, в частности из-за риска дополнительных финансовых затрат и споров с налоговыми органами.

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