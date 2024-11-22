«Білі квитки» за $14 тисяч – на Закарпатті лікарі та посадовці допомагали ухилянтам уникнути мобілізації

Масштабна схема «липових» діагнозів для ухилянтів від мобілізації викрита на Закарпатті.

Джерело фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ та Нацполіцією викрили масштабну схему оформлення «липових» діагнозів про психічні розлади для осіб, які бажали уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Злочинна група діяла на Закарпатті з серпня 2023 року. Про це повідомили в ДБР.

До складу злочинної групи входили начальниця відділу Берегівського районного ТЦК, посадова особа військово-лікарської комісії, психіатри з Хустської та Виноградівської районних лікарень, а також інші особи. Вони пропонували свої послуги охочим виїхати за кордон незаконним шляхом. Вартість оформлення фальшивих документів досягала 14 тис. доларів США.

Клієнтів направляли до медиків, які надавали їм вигадані психічні діагнози. Для правдоподібності їх навіть на деякий час госпіталізували. Після цього видавали медичні документи, що слугували підставою для визнання їх непридатними до служби в армії. Начальниця відділу ТЦК забезпечувала виключення таких осіб з військового обліку, надаючи підроблені документи.

ДБР задокументувало кілька випадків виготовлення фальшивих діагнозів і документи про непридатність до служби для чоловіків, які планували виїхати за кордон. За оперативною інформацією, послугами групи скористалися десятки осіб призовного віку, яким не лише виготовляли фальшиві «білі квитки», але й надавали поради щодо виїзду до Європи.

Зараз проводяться обшуки, вивчаються документи та встановлюються інші учасники схеми. Шістьом підозрюваним повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон та одержанні неправомірної вигоди. За статтями Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі до 10 років. Вже готуються клопотання про обрання запобіжних заходів.

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