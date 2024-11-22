У WhatsApp можна буде перетворювати голосові повідомлення на текст

Meta представила функцію стенограм для WhatsApp.

Фото: unian

Компанія Meta представила нову функцію для користувачів WhatsApp — стенограми голосових повідомлень. Тепер користувачі зможуть перетворювати голосові повідомлення на текст безпосередньо на своєму пристрої. Це дає змогу зберігати конфіденційність, адже ніхто, навіть сама компанія WhatsApp, не має доступу до особистих повідомлень.

Для використання функції потрібно перейти до меню «Налаштування», далі «Бесіди», перейти в «Стенограми голосових повідомлень». Щоб створити стенограму, достатньо натиснути на голосове повідомлення та утримати його, а потім вибрати опцію «Транскрибувати».

Для користувачів Android на даний момент доступні чотири мови: англійська, португальська, іспанська та російська.

Для iOS перелік підтримуваних мов залежить від версії операційної системи. Так, на iOS 16 доступні: англійська, іспанська, французька, німецька, італійська, японська, корейська, португальська, російська, турецька, китайська та арабська. Для iOS 17 та новіших версій доступні додаткові мови: данська, фінська, іврит, малайська, норвезька, голландська, шведська та тайська. Розробники обіцяють розширення списку мов у найближчому майбутньому.

Ця функція буде доступна для всіх користувачів WhatsApp у найближчі тижні.

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