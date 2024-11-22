Кабмін підтримав запровадження Національного рейтингу «Роботодавець для ветеранів»

Національний рейтинг «Роботодавець для ветеранів» формуватиметься кожного року.

Фото: kmu.gov.ua

22 листопада Кабінет міністрів України під час засідання погодив проект указу Президента Володимира Зеленського про створення рейтингу, який визнаватиме та заохочуватиме компанії, що:

- активно працевлаштовують ветеранів війни;

- підтримують членів їхніх сімей та родини загиблих Захисників і Захисниць України;

- реалізують соціальні програми й беруть участь у благодійних ініціативах.

Загалом буде три критерії оцінювання стануть:

кількість працевлаштованих ветеранів участь у соціальних проєктах внесок у ветеранську політику.

Найкращі роботодавці отримають відзнаки, а результати рейтингу оприлюднюватимуться публічно.

Цей крок сприятиме інтеграції ветеранів у мирне життя та формуванню соціально відповідального бізнес-середовища.

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