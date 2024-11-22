Кабмін підтримав запровадження Національного рейтингу «Роботодавець для ветеранів»

22 листопада Кабінет міністрів України під час засідання погодив проект указу Президента Володимира Зеленського про створення рейтингу, який визнаватиме та заохочуватиме компанії, що:
- активно працевлаштовують ветеранів війни;
- підтримують членів їхніх сімей та родини загиблих Захисників і Захисниць України;
- реалізують соціальні програми й беруть участь у благодійних ініціативах.
Загалом буде три критерії оцінювання стануть:
Найкращі роботодавці отримають відзнаки, а результати рейтингу оприлюднюватимуться публічно.
Цей крок сприятиме інтеграції ветеранів у мирне життя та формуванню соціально відповідального бізнес-середовища.
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