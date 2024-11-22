Кабмин поддержал введение Национального рейтинга «Работодатель для ветеранов»

22 ноября Кабинет министров Украины во время заседания согласовал проект указа Президента Владимира Зеленского о создании рейтинга, который будет признавать и поощрять компании, которые:
- активно трудоустраивают ветеранов войны;
- поддерживают членов их семей и семьи погибших Защитников и Защитниц Украины;
- реализуют социальные программы и принимают участие в благотворительных инициативах.
В общей сложности будет три критерия оценки станут:
Лучшие работодатели получат знаки отличия, а результаты рейтинга будут обнародованы публично.
Этот шаг будет способствовать интеграции ветеранов в мирную жизнь и формированию социально ответственной бизнес-среды.
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