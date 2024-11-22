Кабмин поддержал введение Национального рейтинга «Работодатель для ветеранов»

Национальный рейтинг «Работодатель для ветеранов» будет формироваться каждый год.

Фото: kmu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

22 ноября Кабинет министров Украины во время заседания согласовал проект указа Президента Владимира Зеленского о создании рейтинга, который будет признавать и поощрять компании, которые:

- активно трудоустраивают ветеранов войны;

- поддерживают членов их семей и семьи погибших Защитников и Защитниц Украины;

- реализуют социальные программы и принимают участие в благотворительных инициативах.

В общей сложности будет три критерия оценки станут:

количество трудоустроенных ветеранов участие в социальных проектах вклад в ветеранскую политику.

Лучшие работодатели получат знаки отличия, а результаты рейтинга будут обнародованы публично.

Этот шаг будет способствовать интеграции ветеранов в мирную жизнь и формированию социально ответственной бизнес-среды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.