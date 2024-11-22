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Кабмин назначил в Минюст нового заместителя Евгения Пикалова и государственного секретаря Александра Буханевича

13:02, 22 ноября 2024
Судя по декларациям, Александр Буханевич работал до этого руководителем службы вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, а Евгений Пикалов был начальником департамента в Нацполиции.
Кабмин назначил в Минюст нового заместителя Евгения Пикалова и государственного секретаря Александра Буханевича
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Кабмин 22 ноября провел заседание, на котором прошли новые кадровые изменения в Министерстве юстиции.

Так, правительство назначило новыми заместителями министра юстиции Ольги Стефанишиной Евгения Пикалова и Викторию Васильчук.

Отметим, что, судя по декларациям, Евгений Пикалов до этого работал начальником департамента внутренней безопасности в Национальной полиции Украины.

Виктория Васильчук была директором департамента публичного права Минюста.

Также Кабмин назначил Александра Буханевича новым государственным секретарем Минюста. До этого Александр Буханевич был руководителем службы вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Кроме того, Кабмин назначил Александра Бирюкова государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 5 ноября произвел существенные кадровые изменения в министерстве юстиции.

Так, с должности первого заместителя министра юстиции Украины уволен Евгений Горовец, который отвечал за широкий спектр вопросов – от нотариата до экспертизы законопроектов.

Вместо него на эту должность первого замминистра юстиции назначили Николая Кучерявенко.

Николай Кучерявенко – первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. С 2016 по 2021 год – первый вице-президент Национальной академии правовых наук Украины.

Также он являлся председателем Комиссии по конкурсному отбору нового директора НАБУ, в результате которого директором НАБУ был назначен Семен Кривонос.

Напомним, поскольку Ольга Стефанишина совмещает должность министра юстиции с большим объемом работы как вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, на первого заместителя министра ложится задача обеспечить выполнение широкого спектра задач.

Кроме того, заместителем министра юстиции назначена Светлана Терещенко. Судя по всему, она работала до этого директором юридического департамента Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Претендовала на должность члена этой комиссии.

Напомним, ранее Кабмин уволил с должности замминистра юстиции Елену Высоцкую, которая отвечала за вопросы исполнения наказаний.

Автор: Наталя Мамченко

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Судя по декларациям, Александр Буханевич работал до этого руководителем службы вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, а Евгений Пикалов был начальником департамента в Нацполиции.

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