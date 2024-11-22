Кабмін призначив до Мінюсту нового заступника Євгена Пікалова та державного секретаря Олександра Буханевича

Судячи з декларацій Олександр Буханевич працював до цього керівником служби віце-прем’єр-міністра Ольги Стефанішиної, а Євген Пікалов був начальником департаменту в Нацполіції.

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Кабмін 22 листопада провів засідання, на якому відбулися нові кадрові зміни у Міністерстві юстиції.

Так, Уряд призначив новими заступниками міністра юстиції Ольги Стефанішиної Євгена Пікалова та Вікторію Васильчук.

Зазначимо, що судячи з декларацій, Євген Пікалов до цього працював начальником департаменту внутрішньої безпеки у Національній поліції України.

Вікторія Васильчук буда директором департаменту публічного права Мінюсту.

Також Кабмін призначив Олександра Буханевича новим державним секретарем Мінюсту. До цього Олександр Буханевич був керівником служби віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Крім того, Кабміну призначив Олександра Бірюкова державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 5 листопада провів суттєві кадрові зміни у міністерстві юстиції.

Так, з посади першого заступника міністра юстиції України звільнено Євгенія Горовця, який відповідав за широкий спектр питань – від нотаріату до експертизи законопроектів.

Замість нього на цю посаду першого заступника міністра юстиції призначили Миколу Кучерявенка.

Микола Кучерявенко – перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 2016 року по 2021 рік – перший віце-президент Національної академії правових наук України.

Також він був головою Комісії з конкурсного відбору нового директора НАБУ, в результаті якого директором НАБУ був призначений Семен Кривонос.

Нагадаємо, оскільки наразі Ольга Стефанішина суміщає посаду міністра юстиції з великим об’ємом роботи як віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, на першого заступника міністра лягає завдання забезпечити виконання широкого спектру завдань.

Крім того, заступником міністра юстиції призначено Світлану Терещенко. Судячи з усього, вона до цього працювала директором юридичного департаменту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Претендувала на посаду члена цієї комісії.

Нагадаємо, раніше Кабмін звільнив з посади заступника міністра юстиції Олену Висоцьку, яка відповідала за питання виконання покарань.

Автор: Наталя Мамченко

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