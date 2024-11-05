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Кабмін призначив першим заступником міністра юстиції Миколу Кучерявенка і звільнив з цієї посади Євгенія Горовця

12:42, 5 листопада 2024
Уряд призначив першого проректора НЮУ імені Ярослава Мудрого Миколу Кучерявенка першим заступником міністра юстиції, звільнивши з цієї посали Євгенія Горовця.
Кабмін призначив першим заступником міністра юстиції Миколу Кучерявенка і звільнив з цієї посади Євгенія Горовця
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Кабмін 5 листопада провів суттєві кадрові зміни у міністерстві юстиції.

Так, з посади першого заступника міністра юстиції України звільнено Євгенія Горовця, який відповідав за широкий спектр питань – від нотаріату до експертизи законопроектів.

Замість нього на цю посаду першого заступника міністра юстиції призначили Миколу Кучерявенка.

Нагадаємо, Микола Кучерявенко – перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  З 2016 року по 2021 рік – перший віце-президент Національної академії правових наук України.

Також він був головою Комісії з конкурсного відбору нового директора НАБУ, в результаті якого директором НАБУ був призначений Семен Кривонос.

Нагадаємо, оскільки наразі Ольга Стефанішина суміщає посаду міністра юстиції з великим об’ємом роботи як віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, на першого заступника міністра лягає завдання забезпечити виконання широкого спектру завдань.

Крім того, заступником міністра юстиції призначено Світлану Терещенко. Судячи з усього, вона до цього працювала директором юридичного департаменту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Претендувала на посаду члена цієї комісії.

Кабмін також звільнив Юрія Джигира з посади заступника Міністра оборони і Володимира Трофименка посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Нагадаємо, раніше Кабмін звільнив з посади заступника міністра юстиції Олену Висоцьку, яка відповідала за питання виконання покарань.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України мінюст

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Кабмін призначив першим заступником міністра юстиції Миколу Кучерявенка і звільнив з цієї посади Євгенія Горовця

Уряд призначив першого проректора НЮУ імені Ярослава Мудрого Миколу Кучерявенка першим заступником міністра юстиції, звільнивши з цієї посали Євгенія Горовця.

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