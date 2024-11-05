Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин назначил первым заместителем министра юстиции Николая Кучерявенко и уволил с этого поста Евгения Горовца

12:42, 5 ноября 2024
Правительство назначило первого проректора НЮУ имени Ярослава Мудрого Николая Кучерявенко первым заместителем министра юстиции, уволив с этой должности Евгения Горовца
Кабмин назначил первым заместителем министра юстиции Николая Кучерявенко и уволил с этого поста Евгения Горовца
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин 5 ноября произвел существенные кадровые изменения в министерстве юстиции.

Так, с должности первого заместителя министра юстиции Украины уволен Евгений Горовец, который отвечал за широкий спектр вопросов – от нотариата до экспертизы законопроектов.

Вместо него на эту должность первого замминистра юстиции назначили Николая Кучерявенко.

Напомним, что Николай Кучерявенко – первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. С 2016 по 2021 год – первый вице-президент Национальной академии правовых наук Украины.

Также он являлся председателем Комиссии по конкурсному отбору нового директора НАБУ, в результате которого директором НАБУ был назначен Семен Кривонос.

Напомним, поскольку Ольга Стефанишина совмещает должность министра юстиции с большим объемом работы как вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, на первого заместителя министра ложится задача обеспечить выполнение широкого спектра задач.

Кроме того, заместителем министра юстиции назначена Светлана Терещенко. Судя по всему, она работала до этого директором юридического департамента Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Претендовала на должность члена этой комиссии.

Кабмин также уволил Юрия Джигира с должности заместителя Министра обороны и Владимира Трофименко должности заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Напомним, ранее Кабмин уволил с должности замминистра юстиции Елену Высоцкую, которая отвечала за вопросы исполнения наказаний.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин назначил первым заместителем министра юстиции Николая Кучерявенко и уволил с этого поста Евгения Горовца

Правительство назначило первого проректора НЮУ имени Ярослава Мудрого Николая Кучерявенко первым заместителем министра юстиции, уволив с этой должности Евгения Горовца

Тестирование на когнитивные способности в апелляции завершилось полным фиаско – этап тестирования теперь на паузе, а сам конкурс – под угрозой

Высшая квалификационная комиссия судей признала проблему – говорят, что виноват разработчик и его программное обеспечение.

Водителей, системно проезжающих на желтый сигнал светофора, будут лишать прав до одного года

Системных поклонников нарушение правил проезда пешеходных переходов будет ждать лишение прав.

Дональд Трамп не исключает, что может проиграть, но обещает «будет интересно»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп допустил проигрыш на выборах, заявив, что «могут произойти плохие вещи».

Кабмин установил, что в процессе цифровизации не действуют ограничения на расходы для приобретения ноутбуков и мобильных членам правительства

Правительство установило, что при расходах на приобретение мобильных телефонов и ноутбуков, предназначенных для развития информационно-коммуникационных систем, не применяются ограничения на суммы расходов на приобретение легковых автомобилей, мебели, оборудования, компьютеров, мобильных телефонов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду