Кабмин назначил первым заместителем министра юстиции Николая Кучерявенко и уволил с этого поста Евгения Горовца

Правительство назначило первого проректора НЮУ имени Ярослава Мудрого Николая Кучерявенко первым заместителем министра юстиции, уволив с этой должности Евгения Горовца

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Кабмин 5 ноября произвел существенные кадровые изменения в министерстве юстиции.

Так, с должности первого заместителя министра юстиции Украины уволен Евгений Горовец, который отвечал за широкий спектр вопросов – от нотариата до экспертизы законопроектов.

Вместо него на эту должность первого замминистра юстиции назначили Николая Кучерявенко.

Напомним, что Николай Кучерявенко – первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. С 2016 по 2021 год – первый вице-президент Национальной академии правовых наук Украины.

Также он являлся председателем Комиссии по конкурсному отбору нового директора НАБУ, в результате которого директором НАБУ был назначен Семен Кривонос.

Напомним, поскольку Ольга Стефанишина совмещает должность министра юстиции с большим объемом работы как вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, на первого заместителя министра ложится задача обеспечить выполнение широкого спектра задач.

Кроме того, заместителем министра юстиции назначена Светлана Терещенко. Судя по всему, она работала до этого директором юридического департамента Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Претендовала на должность члена этой комиссии.

Кабмин также уволил Юрия Джигира с должности заместителя Министра обороны и Владимира Трофименко должности заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Напомним, ранее Кабмин уволил с должности замминистра юстиции Елену Высоцкую, которая отвечала за вопросы исполнения наказаний.

Автор: Наталя Мамченко

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