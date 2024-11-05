Кабмин назначил Николая Кучерявенко на должность первого замминистра юстиции

Правительство также назначило нового замминистра юстиции.

Во вторник, 5 ноября, Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство уволило Горовца Евгения Николаевича с должности первого заместителя министра юстиции Украины и назначило на нее Кучерявенко Николая Петровича.

Также Кабмин назначил Терещенко Светлану Игоревну заместителем Министра юстиции Украины.

Ранее мы писали, какие решения Кабмин принял 5 ноября.

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