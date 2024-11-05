В Раде заявили о недопустимости случаев преследований и давления на журналистов

Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что впервые в отчете Европейской Комиссии по Украине в рамках Пакета Расширения 2024 года публично указаны серьезные проблемы, которые в Украине есть в области демократических свобод.

Председатель Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что выполнение Украиной своих задач и обязательств на пути в Европейский Союз происходит в беспрецедентных условиях, ведь работать приходится в условиях войны. В то же время она подчеркнула, что отчет Еврокомиссии четко указывает на те участки, которые нуждаются в доработке и усилении усилий.

Об этом говорилось во время внеочередного заседания Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, посвященного Отчету Европейской Комиссии по Украине в рамках Пакета Расширения 2024 года, сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады.

«Мне немного досадно читать, что большое количество вещей, которые были рекомендованы к выполнению нам в прошлом году, остаются в силе», - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она обратила внимание, что впервые в отчете публично отмечены серьезные проблемы, которые в Украине есть в области демократических свобод.

«Мне кажется, что мы должны были бы на это обратить особое внимание потому, что отчет признает, что несмотря на ограничения, налагаемые правовым режимом военного положения, одновременно далеко не все ограничения, которые на сегодня действуют, являются обоснованными. И если в прошлом году с точки зрения свободы слова речь шла о необходимости возвращения к плюралистическому ландшафту медийного после завершения действия военного положения, то сегодня нам уже рекомендуют этот подход изменить и уже сейчас, во время военного состояния возвращаться к свободе слова, к свободе медиа. Обеспечить, чтобы в Украине стали недопустимыми случаи преследований и давления на журналистов, представителей гражданского общества», - сказала председатель Комитета.

Она также обратила внимание на необходимость большей прозрачности работы органов власти.

«Речь идет также и о нас с вами, коллеги парламентарии. О том, что несмотря на нашу активную работу, прозрачности этой работе не хватает, контрольной функции парламента не хватает, ее нужно восстановить. Права оппозиции и дальше продолжают притесняться, и нужно заботиться о том, чтобы восстановить эти возможности для оппозиции», - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В то же время госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отметила, что отчет Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета Расширения 2024 в целом очень положительный:

«Вопреки войне Украина не отстает в евроинтеграционном процессе. Во-вторых, она демонстрирует прогресс, за одним исключением (очень оправданным исключением) во всех областях. Исключением является свободное перемещение рабочих, которое не может быть обеспечено через военное положение. Прогресс есть в каждой сфере и нет ни одной сферы, где наблюдался бы откат».

Госпожа посол, однако, отметила, что есть сферы, в которых Еврокомиссия выражает критику и замечания, как вот, децентрализация или свобода слова, однако даже несмотря на это Украине ничего не мешает открыть кластер «Основы».

«В этом отчете нет препятствий для последующих стадий (евроинтеграции)», - сказала Катарина Матернова.

Ранее Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова 29 октября рассказала «Судебно-юридической газете», что украинцам нужно набраться терпения и дождаться позитивных для Украины результатов реформ и прогресса в борьбе с коррупцией.

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