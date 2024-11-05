У Раді заявили про неприпустимість випадків переслідувань і тиску на журналістів

Іванна Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що вперше у звіті Європейської Комісії щодо України в рамках Пакету Розширення 2024 публічно зазначені серйозні проблеми, які в Україні є в царині демократичних свобод.

Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що виконання Україною своїх завдань і зобов’язань на шляху до Європейського Союзу відбувається в безпрецедентних умовах, адже працювати доводиться в умовах війни. Водночас вона наголосила, що звіт Єврокомісії чітко вказує на ті ділянки, які потребують доопрацювання і посилення зусиль.

Про це йшлося під час позачергового засідання Комітету з питань інтеграції України до ЄС, присвяченому Звіту Європейської Комісії щодо України в рамках Пакету Розширення 2024, повідомили у пресслужбі Апарату Верховної Ради.

«Мені трохи прикро читати, що велика кількість речей, які були рекомендовані до виконання нам минулого року, залишаються чинними», - сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона звернула увагу, що вперше у звіті публічно зазначені серйозні проблеми, які в Україні є в царині демократичних свобод.

«Мені видається, що ми мали би на це звернути особливу увагу тому, що звіт визнає, що попри обмеження, які накладаються правовим режимом воєнного стану, одночасно, далеко не всі обмеження, які на сьогодні діють, є обґрунтованими. І якщо минулого року з точки зору свободи слова йшлося про необхідність повернення до плюралістичного ландшафту медійного після завершення дії воєнного стану, то на сьогодні нам вже рекомендують цей підхід змінити і вже зараз, під час воєнного стану повертатися до свободи слова, до свободи медіа. Забезпечити, щоби в Україні стали неприпустимими випадки переслідувань і тиску на журналістів, на представників громадянського суспільства», - сказала голова Комітету.

Вона також привернула увагу до потреби більшої прозорості роботи органів влади.

«Ідеться також і про нас з вами, колеги парламентарі. Про те, що, незважаючи на нашу активну роботу, прозорості цій роботі не вистачає, контрольної функції парламенту не вистачає, її треба поновити. Права опозиції і далі продовжують утискатися, і потрібно дбати про те, щоби поновити ці можливості для опозиції», - наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Водночас пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що звіт Єврокомісії щодо України в рамках Пакету Розширення 2024 є загалом дуже позитивним:

«Попри війну Україна не відстає в євроінтеграційному процесі. По-друге, вона демонструє прогрес, за одним винятком (дуже виправданим винятком) у всіх сферах. Винятком є вільне переміщення робітників, яке не може бути забезпечене через воєнний стан. Прогрес є у кожній сфері і немає жодної сфери, де спостерігався б відкат».

Пані посол, водночас, зауважила, що, є сфери, в яких Єврокомісія висловлює критику та зауваження, як от, децентралізація чи свобода слова, однак навіть попри це Україні нічого не заважає відкрити кластер «Основи».

«У цьому звіті немає перешкод для наступних стадій (євроінтеграції)», - сказала Катаріна Матернова.

Раніше Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова 29 жовтня розповіла «Судово-юридичній газеті», що українцям потрібно набратися терпіння та дочекатися позитивних для України результатів реформ та прогресу у боротьбі з корупцією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.