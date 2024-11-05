В новозеландском университете более 100 студентов отравились курицей

Студенты не могут сдать экзамены из-за массового отравления в Кентербери.

Фото иллюстративное

В Кентерберийском университете в Новой Зеландии зафиксирована массовая вспышка вероятного пищевого отравления, о чем сообщает The Guardian.

В воскресенье вечером в двух студенческих общежитиях университета более 100 человек страдали от рвоты и диареи. Причина заболевания пока не установлена, однако студенты утверждают, что ухудшение их самочувствия началось после употребления курицы сувлаки на обед. Многие из них просыпались ночью из-за сильной боли в животе.

Некоторые студенты не смогли явиться на экзамены, поскольку им приходилось часто посещать туалет, а другие вообще были не в состоянии принять участие в них из-за плохого самочувствия.

Национальная служба общественного здравоохранения привлечена к расследованию причин вспышки, подтвердили в университете. Президент ассоциации студентов Люк Маккей в своем заявлении отметил, что «расследование все еще продолжается, и причина не установлена».

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