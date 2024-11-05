У новозеландському університеті понад 100 студентів отруїлися куркою

Студенти не можуть скласти іспити через масове отруєння в Кентербері.

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У Кентерберійському університеті в Новій Зеландії зафіксовано масовий спалах ймовірного харчового отруєння, про що повідомляє The Guardian.

У неділю ввечері у двох студентських гуртожитках університету більше 100 осіб страждали від блювоти та діареї. Причина захворювання наразі не встановлена, проте студенти стверджують, що погіршення їхнього самопочуття почалося після вживання курки сувлакі на обід. Багато з них прокидалися вночі через сильний біль у животі.

Деякі студенти не змогли з'явитися на іспити, оскільки їм доводилося часто відвідувати туалет, а інші взагалі були не в змозі взяти участь у них через погане самопочуття.

Національна служба громадської охорони здоров’я залучена до розслідування причин спалаху, підтвердили в університеті. Президент асоціації студентів Люк Маккей у своїй заяві зазначив, що «розслідування все ще триває, і причина не встановлена».

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