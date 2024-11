Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 5 листопада

Уряд вніс зміни до вимог до членів конкурсної комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку та затвердив Порядок надання фінансової держпідтримки підприємствам, які визначені критично важливими для функціонування економіки особливий період у сфері ОПК.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо окремих питань перевезень швидкопсувних харчових продуктів автомобільними транспортними засобами». Законопроект спрямований на запровадження виконання положень Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень, учиненої 01.09.1970 в м. Женеві, для покращення умов збереження якості та безпеки харчових продуктів, які швидко псуються під час їх перевезення, а також забезпечення рівних конкурентних умов для міжнародних перевізників України на територіях договірних сторін. Проектом Закону пропонується надати визначення термінів «ізотермічний транспортний засіб», «свідоцтво ізотермічного транспортного засобу» та «швидкопсувні харчові продукти » та встановити обовʼязкові вимоги щодо отримання свідоцтв ізотермічних транспортних засобів для транспортних засобів, які перевозять швидкопсувні харчові продукти. Також передбачено встановлення вимог до організацій, які набувають право здійснювати технічну перевірку на відповідність вимогам Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень, та визначення повноважень Державної служби України з безпеки на транспорті щодо інформування Європейської економічної комісії ООН стосовно відповідальних в Україні за видачу свідоцтва ізотермічного транспортного засобу з метою їх визнання країнами-учасниками Угоди. Пропонується встановити перехідний період (один рік після завершення воєнного стану) щодо обовʼязкового запровадження вимог Угоди до внутрішніх перевезень швидкопсувних харчових продуктів.

- Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», передбачивши здійснення оплати послуг надавачам професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам. Викладено у новій редакції додаток 5 «Граничні обсяги надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, у 2024 році» до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, зокрема, збільшено обсяг субвенції для Харківської області на 41 млн. 428, 997 тис. гривень шляхом здійснення перерозподілу невикористаних коштів зазначеної субвенції. Внесено зміни до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році, якими надано можливість використання у 2024/2025 навчальному році залишків освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), спрямованих на заклади загальної середньої освіти, які працювали у 2023/24 навчальному році.

- Внесено зміни до вимог до членів конкурсної комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку. Передбачено, що членом конкурсної комісії не може бути особа, яка: є або протягом останніх двох років була працівником державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій зазначений державний банк має істотну участь; отримує або протягом останніх двох років отримувала від державного банку або юридичних осіб, у яких державний банк має істотну участь, істотні доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 03.06.2009 N 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, повʼязаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» з метою виконання вимог ЗУ N 3528-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування». Викладено у новій редакції Порядок провадження діяльності, повʼязаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, у тому числі конопель для медичних цілей, та контролю за їх обігом. Передбачено, що дія цього Порядку поширюється на субʼєктів господарювання (які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, діяльності, повʼязаної з культивуванням рослин (крім конопель для промислових цілей), що провадять діяльність повʼязану з: обігом конопель для медичних цілей, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу та вироблених з них лікарських засобів; обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ переліку, та прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці ІV переліку, зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції); обігом препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і IIІ переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та/або прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою КМУ від 10.10.2007 N 1203, зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції); обігом препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і IIІ переліку, та/або прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою КМУ від 10.10.2007 N 1203, зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції); обігом прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку; культивуванням рослин, включених до списків N 3 та 4 таблиці І переліку, крім посіву та вирощування конопель для промислових цілей; знищенням (видаленням) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку, вилучених з незаконного обігу Національною поліцією, СБУ, Держприкордонслужбою, Офісом Генерального прокурора в межах їх повноважень під час оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування, а також Держмитслужбою; переробкою (екстракцією) сировини конопель для промислових цілей (листя та верхівки рослини), яка супроводжується вивільненням психотропних речовин. Визначено вимоги до субʼєктів господарювання, які можуть здійснювати діяльність, повʼязану з обігом сортів рослин роду конопель (Cannabis).

- Внесено зміни до постанови КМУ від 13.03.2022 N 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». Передбачено відновлення з 01.01.2025 року здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням субʼєктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою КМУ від 06.04.2016 N 282, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою КМУ від 30.11.2016 N 929.

- Затверджено, з метою виконання зобовʼязань України, що випливають з положень угод про фінансування програм Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща-Україна, Interreg (Interreg VI-A) NEXT «Румунія - Україна», Interreg (Interreg VI-B) NEXT «Басейн Чорного моря», (Interreg VI-A) NEXT «Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна» та Дунайської регіональної програми (Interreg VI B), Порядок функціонування системи управління та здійснення контролю за виконанням програм транскордонного та транснаціонального співробітництва Interreg та Interreg NEXT. Передбачено механізми функціонування системи управління та здійснення контролю за виконанням програм транскордонного та транснаціонального співробітництва Interreg та Interreg NEXT; визначено основні завдання Національного органу управління та Національного контролера, повноваження представника України в групі аудиторів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, головних партнерів та/або партнерів (резидентів) проектів у рамках реалізації програм. Визначено засади проведення управлінських перевірок контролерами у рамках проектів програм на національному рівні. Окреслено завдання учасників програм щодо запобігання, виявлення та усунення шахрайства тощо.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 22.12.2023 N 1347 «Деякі питання здійснення спеціального використання водних біоресурсів». Передбачено можливість ведення субʼєктами рибного господарства журналів обліку вилучених водних біоресурсів, обліку, зберігання, транспортування, а також здавання добутих (виловлених) водних біоресурсів на рибоприймальний пункт у паперовому вигляді. Зупинено на період воєнного стану, а також на два роки з дня його припинення чи скасування, вимоги щодо обладнання ставних знарядь лову зовнішнім світловим приладом, видимим навколо горизонту з мінімальної відстані двох морських миль світлом жовтого кольору із спалахом кожні 5 секунд та вимоги щодо внесення до журналу обліку рибогосподарської діяльності інформації про координати місця початку застосування, постановки, перевірки та вибірки знарядь лову. Врегульовано норми щодо внесення змін до відомостей, зазначених у дозволі (для здійснення промислового рибальства) щодо втрати дозволених знарядь лову. Обʼєднано види водних біоресурсів: Гостроніс (Liza saliens), Лобань (Mugil cephalus) та Сингіль (Liza aurata) у родину кефалеві. Врегульовано питання маркування пасивних знарядь лову з урахуванням особливостей застосування таких знарядь у рибогосподарських водних обʼєктах України та питання використання декількох риболовних суден під час здійснення промислових операцій із закидним неводом.

- Затверджено Порядок надання фінансової державної підтримки підприємствам, які визначені критично важливими для функціонування економіки особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу, та Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для надання фінансової державної підтримки підприємствам, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу. Порядок надання фінансової державної підтримки визначає умови, критерії та механізм надання фінансової державної підтримки підприємствам, у тому числі з іноземними інвестиціями, які беруть участь у виконанні заходів державних цільових програм, повʼязаних із розвитком оборонно-промислового комплексу, через здешевлення вартості кредитів. Передбачено, що надання державної підтримки підприємствам здійснюється через Фонд розвитку підприємництва. Порядок використання коштів визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Відшкодування відсотків за кредитами, які надаються підприємствам оборонно-промислового комплексу, які беруть участь у виконанні заходів державних цільових програм, повʼязаних із розвитком оборонно-промислового комплексу».

- Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства в національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 2 мільярди гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.