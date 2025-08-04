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Приватизацію службового житла хочуть скасувати: що пропонує Верховна Рада у житловій реформі

14:36, 4 серпня 2025
У Раді розповіли, хто зможе отримати службове житло та за яких умов.
Приватизацію службового житла хочуть скасувати: що пропонує Верховна Рада у житловій реформі
Джерело фото: Shutterstock
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Нова житлова реформа може повністю змінити підхід до надання службового житла в Україні. Згідно з концепцією, житло від держави зможуть отримати лише ті громадяни, які не мають власного житла та достатнього доходу для його придбання. При цьому військові та ветерани, як і раніше, зможуть претендувати на отримання житла у власність, а для інших категорій — йтиметься про тимчасове користування.

Про це розповіла голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, одна з найбільш дискусійних норм законопроєкту 12377 «Про основні засади житлової політики» — заборона на приватизацію службового житла. Шуляк пояснила, що зараз в Україні значний відсоток громадян отримують службове житло, швидко його приватизовують і продають, навіть маючи інше житло чи бізнес. Через це державний житловий фонд не поповнюється.

«Наразі ж великий відсоток громадян отримують службове житло, приватизовують і, наприклад, продають. Попри те, що основна хвиля приватизації відбулася в 90-х роках, все одно приватизаційні схеми продовжуються. Тому ми не бачимо фонду службового житла, яке можна надавати в оренду. На кошти держави будуються квартири й не доходять до людей, які мають в ньому обʼєктивну потребу», – зауважила Шуляк

Шуляк повідомила, що законопроєкт передбачає касування приватизації через рік, але не раніше одного року з дня припинення воєнного стану. Однак у процесі підготовки до другого читання ця норма ще може змінитися.

При цьому військовослужбовці та ветерани, як і раніше, отримуватимуть житло у власність — за рахунок коштів держпрограм. Наприклад, Мінветеранів цьогоріч витратить на закупівлю житла близько 5 млрд грн.

Що ж до тимчасового житла, то його зможуть отримати громадяни без власного житла та з низькими доходами. Це може бути як соціальне житло в оренду, так і службове. Для тих, хто має вищі доходи, передбачені іпотечні програми.

За першочерговою задумкою, тимчасове житло – соціальне або службове, не можна буде приватизовувати. Якщо цю норму залишити, держава не зможе створити фонди державного та муніципального житла, яке можна буде надавати в тимчасове користування, наголосила Шуляк.

За її словами, саме питання приватизації може загальмувати проходження законопроєкту 12377 у другому читанні.

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Верховна Рада України приватизація нерухомість оренда

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