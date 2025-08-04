У Нацбанку підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5%

Учасники Комітету з монетарної політики НБУ підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% річних.

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Усі 11 учасників Комітету з монетарної політики Національного банку України одностайно висловилися за збереження облікової ставки на рівні 15,5% річних під час засідання 23 липня. Про це повідомили у НБУ.

"Учасники дискусії погодилися, що з огляду на повільніше, ніж очікувалося, фактичне зниження інфляції та реалізацію низки проінфляційних чинників (які змістили досягнення цілі з інфляції на 2027 рік, але в межах горизонту політики) НБУ варто довше зберігати достатньо жорсткі монетарні умови", - зазначили у Нацбанку.

Члени Комітету з монетарної політики НБУ переконані, що чинний рівень монетарних умов є достатнім для поступового зниження інфляції до запланованих показників. Про це свідчать зменшення базового цінового тиску, стабільність на валютному ринку та виважені очікування щодо інфляції та курсу.

Згідно з опитуваннями фінансових учасників, рішення залишити ставку на рівні 15,5% відповідає прогнозам і не ставить під загрозу довіру до політики центробанку.

"Кілька членів КМП зауважили, що за поточних умов НБУ міг би навіть додатково посилити процентну політику для швидшого приведення інфляції до цілі, однак саме збереження облікової ставки на рівні 15,5% забезпечує оптимальний баланс між цілями зі зниження інфляції та підтримкою економічного зростання", - вважають учасники дискусії.

Зазначається, що оновлений прогноз передбачає досягнення інфляційної цілі 5% у межах трирічного горизонту, що відповідає принципам гнучкого інфляційного таргетування. Утримання ставки на рівні 15,5% замість жорсткішого сценарію не чинитиме додаткового тиску на кредитування, яке продовжує зростати завдяки високій конкуренції банків за надійних позичальників.

Один із учасників дискусії зазначив, що незначне підвищення ставки зараз не пришвидшить дезінфляцію, а досягнення цілі 5% у 2026 році потребувало б суттєвого посилення політики з втратами для економіки. Альтернативне зміцнення гривні через інтервенції створює ризики вичерпання резервів і девальвації.

Такі дії суперечили б принципам гнучкого інфляційного таргетування. Оскільки очікування залишаються контрольованими, підстав для посилення ставки немає.

Сприяти уповільненню інфляції може розширення пропозиції продуктів харчування — зокрема, завдяки кращому, ніж очікувалося, урожаю пізніх овочів і фруктів та зростанню виробництва м’яса на тлі сприятливої зовнішньої кон’юнктури, вважають учасники Комітету.

Важливим стримувальним чинником також залишається конвергенція внутрішніх цін із європейськими, що посилилась останніми роками. Тож окремі члени КМП припускають, що інфляція у 2026 році може бути нижчою за прогноз НБУ, що зменшує доцільність підвищення ставки зараз і відкриває більше простору для майбутніх рішень з монетарної політики.

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