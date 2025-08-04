У Кремлі не виключають можливості зустрічі Путіна із Зеленським — ЗМІ

Москва допускає проведення переговорів між президентами РФ і України після «роботи на рівні експертів».

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У Кремлі заявили, що не виключають ймовірної зустрічі Володимира Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють ЗМІ.

За словами Пєскова, така зустріч можлива після «необхідної роботи на рівні експертів». Інших деталей не надають.

Крім того, речник Путіна повідомив, що у Кремлі також не виключають зустрічі зі спецпосланцем президенти США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом. Його візит до Росії попередньо очікується 6–7 серпня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає РФ вже цього тижня, це буде 6 або 7 серпня. Про це Трамп розповів журналістам під час перебування у Нью-Джерсі.

«Я думаю, що наступного тижня, в середу або четвер, він, можливо, поїде в Росію. Вони хотіли б його побачити. Вони просили про зустріч», – заявив Трамп.

На запитання, що Росія може зробити, щоб уникнути загрози санкцій, президент США відповів: «Укласти угоду, яка покладе край вбивствам людей».

Нагадаємо, раніше Трамп дав Росії 10 днів для досягнення угоди з Україною, погрожуючи запровадженням мит та інших заходів, якщо домовленість не буде досягнута.

Крім того, Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ після 10-денного дедлайну.

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