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В Кремле не исключают возможности встречи Путина с Зеленским — СМИ

12:48, 4 августа 2025
Москва допускает проведение переговоров между президентами РФ и Украиной после «работы на уровне экспертов».
В Кремле не исключают возможности встречи Путина с Зеленским — СМИ
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В Кремле заявили, что не исключают вероятной встречи Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают СМИ.

По словам Пескова, такая встреча возможна после «необходимой работы на уровне экспертов». Других подробностей не приводят.

Кроме того, пресс-секретарь Путина сообщил, что в Кремле также не исключают встречи со специальным посланником президента США Дональда ТрампаСтивом Виткоффом. Его визит в Россию предварительно ожидается 6–7 августа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф посетит РФ уже на этой неделе, это будет 6 или 7 августа. Об этом Трамп рассказал журналистам во время пребывания в Нью-Джерси.

«Я думаю, что на следующей неделе, в среду или четверг, он, возможно, поедет в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они просили о встрече», – заявил Трамп.

На вопрос, что Россия может сделать, чтобы избежать угрозы санкций, президент США ответил: «Заключить сделку, которая положит конец убийствам людей».

Напомним, ранее Трамп дал России 10 дней для достижения соглашения с Украиной, пригрозив введением пошлин и других мер, если договоренность не будет достигнута.

Кроме того, Трамп заявил, что введет санкции против РФ после 10-дневного дедлайна.

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