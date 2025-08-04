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Трамп назвав дату візиту Віткоффа до Росії

08:48, 4 серпня 2025
Стів Віткофф приїде з візитом до Росії цього тижня.
Трамп назвав дату візиту Віткоффа до Росії
фото: AP/Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп заявив, що його спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає РФ вже цього тижня, це буде 6 або 7 серпня. Про це Трамп розповів журналістам під час перебування у Нью-Джерсі.

"Я думаю, що наступного тижня, в середу або четвер, він, можливо, поїде в Росію. Вони хотіли б його побачити. Вони просили про зустріч", – заявив Трамп.

На запитання, що Росія може зробити, щоб уникнути загрози санкцій, президент США відповів: "Укласти угоду, яка покладе край вбивствам людей".

Нагадаємо, раніше Трамп дав Росії 10 днів для досягнення угоди з Україною, погрожуючи запровадженням мит та інших заходів, якщо домовленість не буде досягнута.

Крім того, Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ після 10-денного дедлайну.

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США рф Дональд Трамп

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