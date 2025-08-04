САП и НАБУ сообщили о подозрениях депутату Кузнецову и должностным лицам в результате операции, о которой ранее доложили Президенту

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко доложили Президенту Владимиру Зеленскому о результатах этой операции и поблагодарили за подписание им закона.

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САП совместно с НАБУ объявили о подозрении 6 фигурантам громкого дела по коррупции на закупках дронов и средств РЭБ.

Среди подозреваемых: нардеп Алексей Кузнецов, экс-председатель Мукачевской РГА и бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, бывший начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко, а также командир воинской части Нацгвардии и фактический бенефициарный владелец предприятия - производителя БПЛА.

Им инкриминируют статьи о хищении государственных средств, извлечении неправомерной выгоды и участии в организованной преступной группе. Бенефициару и директору предприятия — производителю БПЛА также дополнительно инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

Как известно, ранее директор НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко доложили Президенту Владимиру Зеленскому о результатах этой операции и поблагодарили за подписание им закона о НАБУ и САП.

В результате операции были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины – Алексей Кузнецов от «Слуги народа», также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

В НАБУ и САП указали, что «проведение этой операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX, подписанному Президентом Украины, который устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях.

Эта операция — пример того, как институциональная поддержка и командное взаимодействие на самом высоком уровне способствуют реальным изменениям. Благодарим Президента Украины за содействие независимой антикоррупционной инфраструктуре».

В свою очередь Президент Владимир Зеленский отметил, что «может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор. Важно, что антикоррупционные учреждения работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией».

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