В Нацбанке поддержали сохранение учетной ставки на уровне 15,5%

Участники Комитета по монетарной политике НБУ поддержали сохранение учетной ставки на уровне 15,5% годовых.

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Все 11 участников Комитета по монетарной политике Национального банка Украины единогласно высказались за сохранение учетной ставки на уровне 15,5% годовых на заседании 23 июля. Об этом сообщили в НБУ.

«Участники дискуссии согласились, что с учетом более медленного, чем ожидалось, фактического снижения инфляции и реализации ряда проинфляционных факторов (которые сдвинули достижение инфляционной цели на 2027 год, но в пределах горизонта политики) НБУ следует дольше сохранять достаточно жесткие монетарные условия», — отметили в Нацбанке.

Члены Комитета по монетарной политике НБУ убеждены, что текущий уровень монетарных условий является достаточным для постепенного снижения инфляции до запланированных показателей. Об этом свидетельствуют ослабление базового ценового давления, стабильность валютного рынка и сдержанные ожидания по инфляции и курсу.

Согласно опросам участников финансового рынка, решение сохранить ставку на уровне 15,5% соответствует прогнозам и не подрывает доверие к политике центробанка.

«Несколько членов КМП отметили, что в текущих условиях НБУ мог бы даже дополнительно ужесточить процентную политику для более быстрого достижения инфляционной цели, однако именно сохранение учетной ставки на уровне 15,5% обеспечивает оптимальный баланс между целями по снижению инфляции и поддержкой экономического роста», — считают участники обсуждения.

Указывается, что обновленный прогноз предусматривает достижение инфляционной цели в 5% в рамках трехлетнего горизонта, что соответствует принципам гибкого инфляционного таргетирования. Удержание ставки на уровне 15,5% вместо более жесткого сценария не будет создавать дополнительного давления на кредитование, которое продолжает расти благодаря высокой конкуренции банков за надежных заемщиков.

Один из участников дискуссии отметил, что незначительное повышение ставки сейчас не ускорит дезинфляцию, а достижение цели 5% в 2026 году потребовало бы существенного ужесточения политики с потерями для экономики. Альтернативное укрепление гривны за счет интервенций создает риски истощения резервов и девальвации.

Такие действия противоречили бы принципам гибкого инфляционного таргетирования. Поскольку ожидания остаются под контролем, оснований для повышения ставки нет.

Содействовать замедлению инфляции может расширение предложения продуктов питания — в частности, благодаря лучшему, чем ожидалось, урожаю поздних овощей и фруктов, а также росту производства мяса на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, считают участники Комитета.

Важным сдерживающим фактором также остается сближение внутренних цен с европейскими, которое усилилось в последние годы. Поэтому отдельные члены КМП предполагают, что инфляция в 2026 году может оказаться ниже прогноза НБУ, что снижает целесообразность повышения ставки сейчас и открывает больше пространства для будущих решений по монетарной политике.

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