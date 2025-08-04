Приватизацию служебного жилья хотят отменить: что предлагает Верховная Рада в жилищной реформе

В Раде рассказали, кто сможет получить служебное жилье и на каких условиях.

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Новая жилищная реформа может полностью изменить подход к предоставлению служебного жилья в Украине. Согласно концепции, жилье от государства смогут получить только те граждане, которые не имеют собственной недвижимости и достаточного дохода для ее приобретения. При этом военные и ветераны, как и раньше, смогут претендовать на получение жилья в собственность, а для других категорий речь будет идти о временном пользовании.

Об этом рассказала глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, одной из самых дискуссионных норм законопроекта 12377 «Об основных принципах жилищной политики» является запрет на приватизацию служебного жилья. Шуляк объяснила, что сейчас в Украине значительный процент граждан получают служебное жилье, быстро его приватизируют и продают, даже имея другую недвижимость или бизнес. Из-за этого государственный жилищный фонд не пополняется.

«Сейчас большой процент граждан получают служебное жилье, приватизируют и, например, продают. Несмотря на то что основная волна приватизации произошла в 90-х годах, схемы приватизации продолжаются. Поэтому мы не видим фонда служебного жилья, которое можно было бы сдавать в аренду. За государственные средства строятся квартиры, но они не доходят до людей, которые действительно в них нуждаются», – отметила Шуляк.

Шуляк сообщила, что законопроект предусматривает отмену приватизации через год, но не ранее чем через год после прекращения военного положения. Однако в процессе подготовки ко второму чтению эта норма еще может измениться.

При этом военнослужащие и ветераны, как и раньше, будут получать жилье в собственность — за счет государственных программ. Например, Минветеранов в этом году потратит на закупку жилья около 5 млрд грн.

Что касается временного жилья, то его смогут получить граждане без собственной недвижимости и с низкими доходами. Это может быть как социальное жилье в аренду, так и служебное. Для тех, кто имеет более высокие доходы, предусмотрены ипотечные программы.

Согласно первоначальной концепции, временное жилье — социальное или служебное — нельзя будет приватизировать. Если эту норму сохранить, государство сможет создать фонды государственного и муниципального жилья, которое можно будет предоставлять во временное пользование, подчеркнула Шуляк.

По ее словам, именно вопрос приватизации может затормозить прохождение законопроекта 12377 во втором чтении.

Напомним, что парламентский комитет по вопросам государственной власти решил создать рабочую группу по доработке и подготовке ко второму чтению законопроекта об отмене Жилищного кодекса, который расширяет основания для выселения из служебного жилья 12377. Руководить группой будут председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк совместно с коллегами Анной Бондарь и Андреем Стрихарским.

Как писала «Судебно-юридическая газета», недавно Верховная Рада уже приняла этот законопроект в первом чтении, несмотря на замечания СБУ и Службы внешней разведки относительно рисков для получения служебного жилья военнослужащими.

Как отметила Елена Шуляк, этот законопроект является структурным маяком согласованного плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС. Ранее она отметила, что этот законопроект – это «домашнее задание от ЕС для Украины».

«Три ключевых законопроекта нашего Комитета, которые должны быть приняты в 2025 году как маркер для Ukraine Facility.

«Reforms first – money later» (сначала реформы – потом деньги) – именно так работает финансовая поддержка ЕС по программе Ukraine Facility, где каждый транш – это не просто помощь, а вознаграждение за выполненные обязательства», — сказала она.

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