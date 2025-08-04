У Польщі фермера оштрафували на 25 тисяч євро за сморід зі свинарника: за нього вступився міністр

Міністр сільського господарства Штефан Краєвський повідомив, що вже підготовлено законопроект, покликаний у майбутньому убезпечити фермерів від подібних покарань.

Фото: Państwo w Państwie

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У Польщі фермеру призначили 25 тисяч євро штрафу за сморіз від свиноферми, який спричиняв незручності сусідам. У відповідь на це міністр сільського господарства і розвитку сільських районів Штефан Краєвський ініціював збір коштів, аби підтримати аграрія й допомогти йому покрити витрати. Про це пише PolsatNews.

Фермер Шимон Клука повинен заплатити понад 110 тисяч злотих компенсації (25 тисяч євро) сусідам, які подали на нього до суду за сморід з його свинарника. Сусіди охарактеризували запахи, що доносяться з ферми чоловіка, як нестерпні.

Спочатку Головний адміністративний суд став на бік фермера, постановивши, що він веде своє господарство абсолютно законно. З цим рішенням не погодилися сусіди чоловіка, які подали цивільний позов і виграли справу.

Тоді, крім наказу про виплату штрафу, суд зобов'язав фермера також вжити заходів для зменшення неприємного запаху.

Міністр Краєвський пообіцяв втручання омбудсмена в цю ситуацію. Він розповів, що вже підготовлений законопроект, аби запобігти подібному покаранню фермерів.

"Я сподіваюся, що нам швидко вдасться провести законодавчі зміни, які дадуть можливість фермерам спокійно жити і працювати", – додав Краєвський.

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