В Польше фермера оштрафовали на 25 тысяч евро за вонь из свинарника: за него заступился министр

Министр сельского хозяйства Штефан Краевский сообщил, что уже подготовлен законопроект, призванный в будущем обезопасить фермеров от подобных наказаний.

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В Польше фермеру назначили 25 тысяч евро штрафа за смрад от свинофермы, который причинял неудобства соседям. В ответ министр сельского хозяйства и развития сельских районов Штефан Краевский инициировал сбор средств, чтобы поддержать агрария и помочь ему покрыть расходы. Об этом пишет PolsatNews.

Фермер Шимон Клука должен заплатить более 110 тысяч злотых компенсации (25 тысяч евро) соседям, которые подали на него в суд за вонь из его свинарника. Соседи охарактеризовали запахи, доносимые из фермы мужчины, как невыносимые.

Первоначально Главный административный суд принял сторону фермера, постановив, что он ведет свое хозяйство абсолютно законно. С этим решением не согласились соседи мужчины, подавшие гражданский иск и выигравшие дело.

Тогда, кроме приказа о выплате штрафа, суд обязал фермера также принять меры по уменьшению неприятного запаха.

Министр Краевский пообещал вмешательство омбудсмена в данную ситуацию. Он рассказал, что уже подготовлен законопроект, чтобы предотвратить подобное наказание фермеров.

"Я надеюсь, что нам скоро удастся провести законодательные изменения, которые позволят фермерам жить и работать спокойно", - добавил Краевский.

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