Введение орудийных величин для окладов судей — комитет Третьяковой рекомендовал комитету Маслова самостоятельно определиться с судьбой законопроекта

Вместе с тем, комитет Галины Третьяковой рекомендовал принять законопроект об орудийных величинах для расчета окладов НАБУ, НАПК, АРМА, БЭБ и таможенников.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендовал принять за основу законопроект 13466, которым предлагается считать должностные оклады в НАБУ, НАПК, АРМА, БЭБ и ряде других органов в орудийных величинах, а не прожиточных минимумах. Инициаторами этого законопроекта выступили Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Галина Третьякова и в общей сложности более 100 народных депутатов.

Также Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроект 13468, которым предлагается исчислять оклады в Государственной таможенной службе в орудийных величинах, и законопроект 13469 об изменениях в процессуальные кодексы относительно штрафных ставок.

Размер орудийной величины должен ежегодно устанавливаться в законе о госбюджете по представлению Кабмина. При этом правительству поручается обеспечить расчет размера орудийной величины в проекте закона о госбюджете на 2026 год на уровне не менее 3470 грн. Но это — лишь поручение. То есть, Кабмин в дальнейшем может определить и другой размер в абсолютных цифрах. Собственно, отвязка размера от прожиточного минимума позволяет гибко регулировать оклады должностных лиц.

В то же время во время обсуждения законопроектов 13467 и 13467-1, которыми предлагается ввести орудную величину для расчета окладов судей, комитет, возглавляемый Галиной Третьяковой, решил рекомендовать Комитету по вопросам правовой политики, который возглавляет Денис Маслов, самостоятельно определиться с законопроектом, который будет принят за основу.

Напомним, что в отличие от основного проекта закона, альтернативным законопроектом 13467-1, который внес Денис Маслов, предлагается установить базовый должностной оклад судьи местного суда в размере 26 орудийных величин для определения размеров должностных окладов (что составит 90 220 грн), а не 18,2 (что составит 63 154 грн).

Ранее «Судебно-юридическая газета» назвала, какие должностные оклады будут в НАБУ в случае вступления в силу соответствующего законопроекта.

Также напомним, что Кабмин объявил конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы. Решающий голос будет у международных экспертов. Конкурс будет проводиться подобно конкурсам на должности руководителей НАБУ, НАПК, БЭБ и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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