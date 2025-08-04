Введення орудних величин для окладів суддів — комітет Третьякової рекомендував комітету Маслова самостійно визначитися з долею законопроекту

Натомість комітет Галини Третьякової рекомендував прийняти законопроект про орудні величини для розрахунку окладів НАБУ, НАЗК, АРМА, БЕБ та митників.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував прийняти за основу законопроект 13466, яким пропонується рахувати посадові оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА, БЕБ та низці інших органів в орудних величинах, а не прожиткових мінімумах. Ініціаторами цього законопроекту виступили Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Галина Третьякова та загалом більше 100 народних депутатів рекомендував прийняти.

Також Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді за прийняти за основу законопроект 13468, яким пропонується обчислювати оклади в Державній митній службі в орудних величинах, та законопроект 13469 про зміни до процесуальних кодексів щодо штрафних ставок.

Розмір орудної величини має щорічно встановлюватись у законі про держбюджет за поданням Кабміну. При цьому уряду доручається забезпечити розрахунок розміру орудної величини у проекті закону про держбюджет на 2026 рік на рівні не менше 3470 грн. Але це – лише доручення. Тобто, Кабмін надалі може визначити й інший розмір в абсолютних цифрах. Власне, відв’язка розміру від прожиткового мінімуму дозволяє гнучко регулювати оклади посадовців.

Водночас під час обговорення законопроектів 13467 та 13467-1, якими пропонується увести орудну величину для розрахунку окладів суддів комітет, який очолює Галина Третьякова вирішив рекомендувати Комітету з питань правової політики, який очолює Денис Маслов, самостійно визначитись із законопроектом, який буде прийнятий за основу.

Нагадаємо, що на відміну від основного проекту закону, альтернативним законопроектом 13467-1, який вніс Денис Маслов, пропонується встановити базовий посадовий оклад судді місцевого суду у розмірі 26 орудних величин для визначення розмірів посадових окладів (що становитиме 90 220 грн), а не 18,2 (що становитиме 63 154 грн).

Раніше «Судово-юридична газета» назвала, які посадові оклади будуть у НАБУ у разі вступу в силу відповідного законопроекту.

Також нагадаємо, що Кабмін оголосив конкурс на посаду керівника Державної митної служби. Вирішальний голос буде у міжнародних експертів. Конкурс буде проводитися подібно до конкурсів на посади керівників НАБУ, НАЗК, БЕБ тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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