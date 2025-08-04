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Посланець Трампа Келлог планує відвідати Україну перед дедлайном США для РФ

13:24, 4 серпня 2025
Спецпосланці Дональда Трампа вирушають на переговорні маршрути — Келлог готується до візиту в Україну, Віткофф — РФ.
Посланець Трампа Келлог планує відвідати Україну перед дедлайном США для РФ
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Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог може найближчим часом прибути до України. Його візит очікується перед дедлайном, який він встановив для Володимира Путіна для досягнення угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на два незалежних джерела, знайомі з плануванням візиту.

Інформація про можливу поїздку Келлога збігається з анонсованим візитом до Росії ще одного спецпосланця Трампа — Стіва Віткоффа. Його прибуття очікується 6–7 серпня.

Раніше у Кремлі заявили, що не виключають ймовірної зустрічі Володимира Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським. Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, така зустріч можлива після «необхідної роботи на рівні експертів». Інших деталей не надають.

Крім того, речник Путіна повідомив, що у Кремлі також не виключають зустрічі зі спецпосланцем президенти США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає РФ вже цього тижня, це буде 6 або 7 серпня. 

«Я думаю, що наступного тижня, в середу або четвер, він, можливо, поїде в Росію. Вони хотіли б його побачити. Вони просили про зустріч», – заявив Трамп.

На запитання, що Росія може зробити, щоб уникнути загрози санкцій, президент США відповів: «Укласти угоду, яка покладе край вбивствам людей».

Нагадаємо, раніше Трамп дав Росії 10 днів для досягнення угоди з Україною, погрожуючи запровадженням мит та інших заходів, якщо домовленість не буде досягнута.

Крім того, Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ після 10-денного дедлайну.

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