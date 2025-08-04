Мінюст шукає психологів для участі у кримінальних справах з дітьми — оголошено конкурс

У Міністерстві юстиції повідомили, що шукають психологів, які допомагатимуть у кримінальних справах, де фігурують діти, аби захистити їхні права та не допустити повторної психологічної травми.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції оголосило конкурс з відбору психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю дітей.

Зазначається, що конкурс проводиться для залучення психологів до участі у кримінальних провадженнях, учасниками яких є малолітні або неповнолітні особи, з метою забезпечення захисту прав дитини, уникнення повторної травматизації та реалізації пілотного проекту відповідно до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора від 7 лютого 2023 року № 493/5/67/32.

Психологи допомагають підготувати дитину до процесуальних дій, створити для неї безпечне середовище під час участі у процесуальних діях, зокрема:

- враховують її вік та особливості розвитку;

- ставлять дитині зрозумілі та нетравмуючі запитання;

- за потреби виступають проти запитань дитині, які можуть її травмувати, від інших осіб.

До участі в конкурсі допускаються психологи з вищою освітою за спеціальністю 053 «Психологія» (рівень бакалавра або магістра), які подали повний пакет необхідних документів та пройшли спеціальне онлайн-навчання згідно з програмою, схваленою Міжвідомчою координаційною радою з питань правосуддя щодо неповнолітніх.

Конкурс відбуватиметься з 11 серпня по 1 жовтня 2025 року. За рішенням конкурсної комісії співбесіди можуть проводитися дистанційно у форматі відеоконференцій.

Як взяти участь у конкурсі?

З 11 до 22 серпня триватиме прийом документів для участі у конкурсі з відбору психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю дітей через систему надання БПД. Потрібно:

- подати заяву про участь у конкурсі за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку проведення конкурсу;

- зазначити адресу електронної пошти для отримання інформації у зв’язку з конкурсним відбором;

- вказати регіон(и) України, в якому психолог бажає бути залученим до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб;

- до заяви про участь у конкурсі завантажити наступні скановані копії документів:

- заповнене резюме за формою, наведеною у додатку 4 до Порядку проведення конкурсу;

- мотиваційний лист щодо мети та бажання брати участь у кримінальних провадженнях за участю малолітніх, неповнолітніх осіб (у довільній формі до однієї сторінки);

- паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, спеціальний статус, визначеного Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», чи паспортного документа іноземця (усіх заповнених сторінок);

- диплома про вищу освіту за спеціальністю 053 «Психологія» (магістр, бакалавр).

З усіма деталями конкурсу можна ознайомитись на сайті Мінюсту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.