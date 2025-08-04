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У Києві міна на дитячому майданчику виявилася макетом, надрукованим на 3D-принтері

15:31, 4 серпня 2025
У Києві на дитячому майданчику знайшли макет міни, надрукований на 3D-принтері.
У Києві міна на дитячому майданчику виявилася макетом, надрукованим на 3D-принтері
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У Святошинському районі столиці перехожі помітили підозрілий предмет на дитячому майданчику та викликали поліцію. Інцидент стався 4 серпня вранці близько 10:30. Як виявилося – це надрукований на 3D-принтері макет, як він опинився на майданчику – невідомо.

Що відомо

Правоохоронці обмежили доступ громадян до територію, а підозрілий об’єкт передали вибухотехнікам, які за допомогою рентгенографічного комплексу встановили: знайдений предмет — макет протипіхотної міни, надрукований на 3D-принтері. Вибухових речовин у ньому не виявлено.

У поліції зауважили, що вилучили його для подальшої перевірки — правоохоронці з’ясовують, як саме він опинився на дитячому майданчику.

Раніше ми писали, що у Києві пасажири виявили підозрілий предмет, залишений на лавці на станції метро «Либідська».  

На місце прибули вибухотехніки, які перевірили знахідку. Як з’ясувалося, це був звичайний портативний насос для велосипеду, ймовірно забутий одним із пасажирів підземки.

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поліція Київ

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