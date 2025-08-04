Вибори керівництва ВККС відбудуться 6 серпня — головним претендентом на посаду є діючий голова Комісії

У питанні, хто може стати новим заступником голови Комісії, поки що зберігається інтрига.

Джерело фото: ВККС

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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів 6 серпня 2025 року відбудуться вибори керівного складу ВККС.

Так, відбудуться вибори голови Комісії, заступника голови ВККС, а також секретарів обох палат Комісії.

Нагадаємо, що 7 серпня 2024 року головою ВККС строком на 1 рік було обрано представника НАЗК Андрія Пасічника.

А 8 серпня 2024 року строком на 1 рік заступником голови Комісії було обрано суддю Господарського суду Житомирської області Олексія Омельяна.

За даними «Судово-юридичної газети», головним претендентом на посаду голови Комісії є діючий голова Комісії – Андрій Пасічник.

Його переобрання наразі підтримує більшість складу Комісії.

Що стосується посади заступника голови ВККС, то тут всередині Комісії поки що тривають дискусії.

Переобрання Олексія Омельяна на посаду заступника голови Комісії наразі підтримують не всі члени ВККС.

Справа у тому, що за рік перебування на посаді Олексій Омельян опинився в епіцентрі цілої низки скандалів – від звинувачень у цькуванні начальника Юридичного відділу ВККС до скарг на неповагу до честі і гідності судді та підозр, що Олексій Омельян міг надати неправдиві свідчення в суді на користь колишнього судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, в компанії якого він перебував напередодні відомого ДТП у травні 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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