Звинувачення у цькуванні та шпигунські пристрасті в стінах ВККС – Рада правосуддя розпочала розгляд дисциплінарної справи заступника голови ВККС

Керівництво ВККС звинувачує співробітників секретаріату Комісії у несанкціонованих записах службових нарад, а також підозрює їх у небажанні ефективно працювати.

Джерело фото: ВККС

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 8 січня 2025 року розпочала розгляд дисциплінарної справи судді Господарського суду Житомирської області та одночасно заступника голови ВККС Олексія Омельяна.

Для ВРП і ВККС дисциплінарна справа є унікальною, адже вперше в історії цих органів суддівського врядування фігурантом дисціплінарного провадження є не просто суддя, а заступник головного кадрового органу судової влади, якого звинуватили у неетичній поведінці саме на посаді заступника голови ВККС.

Що відбулося у серпні 2024 року

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета» підставою для відкриття дисциплінарної справи стала скарга начальника Юридичного управління ВККС Наталії Кідіної, яка повідомила про неетичну поведінку заступника голови ВККС та порушення ним норм Кодексу суддівської етики.

Після того як на початку серпня 2024 року головою ВККС було обрано представника НАЗК Андрія Пасічника, а заступником голови Комісії суддю Олексія Омельяна, 9 серпня, 12 серпня та 13 серпня у Комісії відбулися робочі наради щодо поточних питань діяльності Комісії за участю нового керівництва ВККС та низки працівників Секретаріату Комісії.

Автор скарги – Наталя Кідіна, у серпні минулого року була в. о. керівника Секретаріату ВККС.

У зазначених нарадах брали участь голова Комісії Андрій Пасічник, заступник голови ВККС Олексій Омельян, а також члени ВККС Роман Сабодаш та Михайло Богоніс.

Як повідомила у своїй доповідній записці від 19 серпня, а потім і у дисциплінарній скарзі, Наталя Кідіна, під час зазначених робочих нарад вона стала жертвою цькування зі сторони Олексія Омельяна.

За словами Наталі Кідіной, Олексій Омельян прямо звинуватив її у некомпетентності, невиконанні обов’язків з забезпечення діяльності Комісії, а також погрожував позбавити її премій. Спілкування з Наталією Кідіною, за її словами, Олексій Омельян здійснював у «принизливому тоні». При цьому, як зазначила начальник Юридичного управління, голова Комісії Андрій Пасічник фактично підтримував Олексія Омельяна.

Як додала Наталя Кідіна, підставою для такої поведінки Олексія Омельяна стало те, що вона відмовилася виконувати незаконні, на її думку, вказівки нового керівництва Комісії.

Так, за її словами, Олексій Омельян вимагав відрядити для виконання обов’язків секретарів в приймальній нового керівництва Комісії працівників Секретаріату – державних службовців.

Наталя Кідіна була проти такого відрядження, адже робота у приймальній керівництва не передбачена посадовими інструкціями державних службовців Секретаріату, до того ж у кожного працівника Секретаріату є своє коло обов’язків, які теж комусь потрібно виконувати.

Як повідомила Наталя Кідіна, суперечки з керівництвом Комісії призвели до суттєвого погіршення стану її здоров’я, зокрема, психологічного стану.

У підсумку вона написала доповідну записку голові ВККС, а також скаргу до ВРП на дії Олексія Омельяна.

Зазначимо, що ВККС у вересні тричі намагалася на своїх засіданнях надати оцінку серпневим подіям в Комісії, однак невдало, оскільки якогось рішення прийнято так і не було.

Про що Наталя Кідіна розповіла Вищій раді правосуддя

Під час засідання Третьої дисциплінарної палати Наталя Кідіна повторила свої претензії до Олексія Омельяна.

«Олексій Омельян сидів переді мною врозвалочку та відпускав на мою адресу критичні репліки. Була навіть така фраза від Олексія Омельяна - «якщо ви не вирішите питання, то ми вас так задовбаємо, що ви не будете звідти вилазити», тобто з кабінету голови Комісії. Це був тиск на мене і приниження. За вісім років моєї роботи у ВККС, зі мною ніхто і ніколи так не розмовляв», - розповіла Наталя Кідіна.

Вона додала, що просто не могла виконати розпорядження керівництва Комісії, оскільки направлення працівників Секретаріату Комісії – держслужбовців, працювати у приймальнях голови та заступника голови ВККС, суперечила вимогам Положення про секретаріат ВККС.

«В структурі секретаріату Комісії є патронатна служба голови Комісії. Завжди у приймальнях працювали працівники патронатної служби, тобто особисті помічники керівництва Комісії. До речі, патронатна служба у складі Комісії досі не функціонує. Щоб відрядити держслужбовців працювати у приймальнях голови та заступника голови ВККС, Комісія у пленарному складі повинна була проголосувати за відповідні зміни у Положення. Потім необхідно було внести зміни у посадові інструкції працівників Секретаріату, але не навпаки», - додала Наталя Кідіна.

Однак, як зазначив член дисциплінарної палати ВРП, заступник голови Ради правосуддя Дмитро Лук’янов, ззовні ситуація все ж виглядає так, що голова та заступник голови ВККС звернулися до в. о. керівника Секретаріату стосовно необхідності вирішити наявну проблему з забезпеченням роботи приймальні, однак Наталя Кідіна фактично виявила небажання вирішувати цю проблему.

«Вони не мали права надавати мені незаконні вказівки, які виходять за межі їх повноважень», - відповіла Наталя Кідіна.

Також Наталя Кідіна розповіла, що у неї є аудіозапис, на якому зафіксовані некоректні висловлювання Олексія Омельяна на її адресу під час відповідних нарад.

Втім, коли члени дисциплінарної палати запропонували надати аудіозапис для ознайомлення, Наталя Кідіна відмовилася це зробити, повідомивши, що хоче використати його у можливому судовому процесі проти керівництва ВККС.

Що розповів Олексій Омельян

Заступник голови ВККС заперечив будь-які прояви цькування.

Він розповів, що після зміни керівництва Комісії, у серпні відбулися термінові наради стосовно організації роботи ВККС.

«Під час цих нарад я розмірковував як краще організувати роботу Комісії. Робочі питання обговорювалися виключно у діловій формі. На Наталю Кідіну я голосу не підвищував, я фактично вмовляв її виконувати свої обов’язки, подумати, як вирішити проблему. Саме вона мала організувати роботу приймальні. Однак я вперше опинився у ситуації, коли державний службовець відмовляється виконувати розпорядження керівництва Комісії. Вона могла просто спитати у працівників Секретаріату, можливо хтось з них добровільно погодився б тимчасово працювати у приймальні. Втім Наталя Кідіна зайняла позицію, що це все мої особисті проблеми і нехай у приймальні працює мій інспектор. До речі, так наразі і відбувається – один з моїх інспекторів працює у мене в приймальні, обробляючи щоденно десятки документів», - розповів Олексій Омельян.

Про якійсь некоректні висловлювання на адресу Наталії Кідіної, Олексій Омельян пригадати не зміг.

«Конкретних таких слів я не пам’ятаю, вже пройшло чимало часу», - зазначив заступник голови ВККС.

Шпигунські ігри

Членів дисциплінарної палати особливо зацікавило, яким чином Наталя Кідіна отримала у своє розпорядження аудіозапис робочої наради за участю керівництва Комісії, де, за її даними, й пролунали неетичні висловлювання.

Цікаво, що Наталя Кідіна категорично відмовилася відповідати на це питання.

Разом з тим Олексій Омельян розповів, що один з співробітників секретаріату Комісії на умовах конфіденційності заздалегідь повідомив керівництву Комісії, що будуть здійснюватися несанкціоновані записи нарад.

Крім того, 13 серпня Олексій Омельян, за його словами, особисто викрив на несанкціонованій фіксації службової розмови з ним в. о. відділу міжнародного співробітництва Секретаріату ВККС Аліну Лісовенко.

«Звинувачення мене у цькуванні з боку Наталії Кідіної з’явилося одразу після цього інциденту. Схоже, що це була захисна реакція з її боку», - розповів Олексій Омельян.

«А у мене інша інформація про цей інцидент. Коли Аліна Лісовенко увійшла до вашого кабінету, ви зробили їй зауваження, що вона прийшла до вас без записника. Тоді вона увімкнула диктофон на своєму телефоні, щоб записати ваші вказівки, однак ви звинуватили її в тому, що вона хоче записати розмову з вами без вашого дозволу. Ви фактично її спровокували», - у свою чергу зазначила Наталія Кідіна.

Також цікаво, що коли 16 серпня у стінах ВККС відбулася загальна зустріч співробітників Секретаріату Комісії з новим керівництвом ВККС, то Олексій Омельян попросив співробітників Комісії попередити, якщо хтось з них буде фіксувати зустріч.

У підсумку, порадившись, Третя дисциплінарна палата оголосила перерву у розгляді дисциплінарної справи Олексія Омельяна до 22 січня.

Як повідомив заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов, у нього виникла необхідність «проаналізувати судову практику» у питанні цькування на роботі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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