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Україна готова допомогти Молдові пройти енергокризу, — Володимир Зеленський

21:16, 8 січня 2025
Україна готова допомогти Молдові вугіллям, щоб врегулювати енергетичну ситуацію.
Україна готова допомогти Молдові пройти енергокризу, — Володимир Зеленський
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Україна готова допомогти Молдові в подоланні періоду енергетичних викликів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що провів телефонну розмову з президентом Молдови Маєю Санду

У пресслужбі президента Молдови повідомили, що лідери обговорили «гостру гуманітарну кризу в Придністровському регіоні», спричинену припиненням поставок російського газу до Молдови.

«Звичайно, найголовніше - це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу. Уся нинішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, - це спроба Росії маніпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові. Ми готові допомогти Молдові, зокрема, вугіллям», - сказав Зеленський у відеозверненні в середу ввечері.

За словами Президента, «дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно і працювати на свою країну, на подолання бідності та спільний наш рух до Євросоюзу».

Як відомо, з 1 січня 2025 року газотранспортна система України працює в режимі відсутності російського газу.

У невизнаному Придністров’ї зупинили роботу всі промислові підприємства через відсутність енергоресурсів.

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Україна енергетика Молдова Володимир Зеленський

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