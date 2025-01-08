Украина готова помочь Молдове пройти энергокризис, — Владимир Зеленский

Украина готова помочь Молдове углем, чтобы урегулировать энергетическую ситуацию.

Украина готова помочь Молдове в преодолении периода энергетических вызовов Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду.

В пресс-службе президента Молдовы сообщили, что лидеры обсудили «острый гуманитарный кризис в Приднестровском регионе», вызванный прекращением поставок российского газа в Молдову.

«Конечно, самое главное – это помочь Молдове пройти сложный период энергетических вызовов, не дать Москве разжечь социальное напряжение. Вся нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, и, в частности, на левом берегу Днестра, - это попытка России манипулировать энергоресурсами против власти в Молдове. Мы готовы помочь Молдове, в частности, углем», – сказал Зеленский в видеообращении.

По словам Президента, «очень важно сохранить стабильность и дать всем людям в Молдове условия, чтобы жить спокойно и работать на свою страну, на преодоление бедности и общее наше движение в Евросоюз».

Как известно, с 1 января 2025 газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия российского газа.

В непризнанном Приднестровье остановили работу все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов.

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