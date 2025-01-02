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В непризнанном Приднестровье остановили работу все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов

16:16, 2 января 2025
Это произошло из-за прекращения поставок российского газа.
В непризнанном Приднестровье остановили работу все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов
Фото: ua.depositphotos.com
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В непризнанном Приднестровье остановили работу все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов. Об этом заявил первый заместитель главы правительства, министр экономического развития так называемой ПМР Сергей Оболоник, передают местные СМИ.

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет необходимости перечислять какие-либо предприятия остановившиеся. Остановились все промышленные предприятия, за исключением только тех, кто занимается производством продовольствия, то есть напрямую обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий для промышленного сектора нет энергетического ресурса», – заявил он.

Молдавская ГРЭС, которая перешла на уголь из-за остановки транзита газа, имеет запас топлива на 52 дня.

Как известно, с 1 января в регионе приостановили поставки тепла и горячей воды для бытовых потребителей и предприятий. Это произошло из-за прекращения поставок российского газа.

Ранее сообщалось, с 1 января 2025 газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия российского газа.

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Молдова газ

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