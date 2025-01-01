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Газотранспортна система України з 1 січня працює в режимі відсутності російського газу

11:53, 1 січня 2025
Україна абсолютно готова до функціонування ГТС без транзиту російського газу.
Газотранспортна система України з 1 січня працює в режимі відсутності російського газу
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Із 1 січня 2025 року газотранспортна система України працює в режимі відсутності російського газу. Про це повідомив Оператор ГТС України.

Держава поінформувала про це міжнародних партнерів в установленому порядку.

Так, дія транзитної угоди з російським «Газпромом» завершилася о 7:00 за київським часом першого дня 2025 року, відповідно, припинено транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах країни.

«ОГТСУ завчасно підготував інфраструктуру до функціонування в режимі нульового транзиту та надійного газопостачання українських споживачів. Колектив компанії готовий до роботи в нових умовах», - заявив генеральний директор компанії Дмитро Липпа.

Готуючись до роботи в нових умовах, ОГТСУ домовився про збільшення гарантованих потужностей для забезпечення можливості постачання газу в Україну, та через Україну європейським споживачам.

Також проведено оптимізацію значної кількості активів, не задіяних у роботі газотранспортної системи.

«Усі необхідні роботи з підготовки системи були здійснені «Оператором ГТС України», тому ми абсолютно готові до функціонування нашої системи без транзиту російського газу», - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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Україна газ

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