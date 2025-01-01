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Україна зупинила транзит російського газу через свою територію, — Міненерго

08:18, 1 січня 2025
Транзит російського газу через українську територію зупинено о 7:00 1 січня в інтересах нацбезпеки.
Україна зупинила транзит російського газу через свою територію, — Міненерго
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1 січня о 7:00 Україна зупинила транзит російського природного газу через свою територію. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Відомство зазначило, що Україна проінформувала про це міжнародних партнерів.

«Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

«Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів», — наголосили в Міненерго.

Додамо, Україна вперше отримала американський скраплений газ через Грецію.

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Україна газ

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